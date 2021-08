Pesquisa para presidente: Jair Bolsonaro vence Lula no Acre em todos os cenários

Durante a coletiva de imprensa concedida pela equipe do governo do Acre na tarde desta terça-feira, 10, o governador Gladson Cameli (PP) afirmou querer acabar de uma vez por todas com as polêmicas que giram em torno dos aprovados no Cadastro de Reserva do último concurso da Polícia Militar do Estado. Para isso, decidiu que irá convocar todos que estão nessa situação até dezembro de 2021.

Ainda assim, o estado ressaltou que não irá colocar em risco a folha de pagamento dos servidores e que para isso teve de observar com responsabilidade todas as possibilidades. Segundo Gladson, a convocação dos mesmos deve acontecer em turmas. A primeira será chamada no próximo mês de setembro e a outra no mês de dezembro deste ano.

“Mais de 78 vão ser chamados para esse curso em setembro. Levando em conta o pedido de aposentadoria para reserva dos militares, há possibilidade de até dezembro ter nova turma, levando em conta a necessidade da PM do Acre”, explicou Cameli.

Ele destacou não ter número específico ainda, mas que a ideia é convocar todos até dezembro. “Vamos zerar esse assunto de cadastro de reserva”, declarou. “Vamos chamar [todos] para encerrar esse assunto de uma vez por todas. Zerar esse quantitativo mediante necessidade da corporação”, concluiu.