Pesquisa aponta Gladson como favorito em 2022 e JV como melhor governador nos últimos 30 anos

O Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgou na tarde desta terça-feira, 10, uma pesquisa que mostra o governador Gladson Cameli (Progressistas) em um cenário de aparente tranquilidade para a reeleição faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2022. Por outro lado, o levantamento aponta que o ex-senador Jorge Viana (PT) foi apontado pelos entrevistados como melhor governador da história do Acre nos últimos 30 anos.

Na pesquisa estimulada para governador, Gladson aparece com 62%, seguido por Sérgio Petecão (PSD) com 13%, Jenilson Leite (PSB) com 3% e David Hall (Cidadania) com 1%. Brancos e nulos marcaram 12%. Não souberam ou não responderam registraram 9%. Já no questionário espontâneo, Cameli aparece com 41%, contra 6% de Jorge Viana, 3% de Petecão, 1% de Marcus Alexandre e outros registraram 1%. Branco e nulo 13% e não souberam e não responderam marcou 35%.

A simulação do Real Time Big Data também aferiu a rejeição dos pré-candidatos ao governo. O senador Sérgio Petecão aparece na liderança com 41% de rejeição, seguido por David Hall com 29%, Jenilson com 20% e Cameli com 19%.

A aferição também avaliou a gestão de Gladson Cameli à frente do governo. Para 62% dos entrevistados, o atual governo é classificado como ótimo e bom. 19% consideram regular e 17% ruim e péssimo. Não souberam ou não responderam marcaram 2%.

Enquanto Cameli é bem avaliado nos cenários estimulados, espontâneos e gestão, os números mostram que a memória do eleitorado acreano tem simpatia pelo ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT), Ele é apontado por 39% dos entrevistados como o melhor governador do Acre nos últimos 30 anos. Nessa amostragem, Gladson aparece com 21%, seguido por seu tio já falecido, o ex-governador Orleir Cameli que registrou 14%. O ex-governador Sebastião Viana registrou 11% e Binho Marques 4%. Romildo Magalhães registrou 1% e não souberam ou não responderam registraram 10%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 600 pessoas por telefone entre os dias 6 e 7 de agosto em 14 cidades do Acre, divididas nas regiões de Rio Branco com 46% dos participantes, Vale do Acre com 23% e Vale do Juruá com 31%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.