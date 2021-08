Moradores de Assis Brasil terão Caravana da Vacinação contra Covid-19 nesta terça (10)

Uma carga de alimentos que estava numa balsa foi envolvida em um acidente no rio Madeira, nessa segunda-feira, 9, e liberada aos ribeirinhos pela tripulação da embarcação. Segundo um morador do distrito Calama, região onde a balsa virou, a tripulação decidiu doar os alimentos porque alguns produtos começaram a cair no rio.

“A carga não foi saqueada. Teve autorização para levar as que estavam caindo no rio. Os moradores não invadiram a balsa, tudo foi com consentimento da tripulação, foi liberada”, disse.

Após a liberação da carga, moradores da região se aproximaram em pequenos barcos e começaram a levar açúcar, óleo e outros alimentos. O acidente com a balsa foi perto de uma vila conhecida por Catarina. Na segunda-feira, outro morador explicou o que pode ter ocorrido com a balsa.

“Parece que essa balsa tocou no pedral do rio e foi descendo. Eles (pilotos) foram tentando amenizar as coisas, mas não conseguiram”, diz. A Marinha do Brasil informou ao G1 que ” uma equipe de Inspeção Naval da Agência Fluvial de Humaitá foi direcionada ao local para prestar apoio e coletar informações sobre o ocorrido”. Comunicou ainda que as circunstâncias do acidente serão investigadas e “assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo”.