Mesmo com novos cargos, Câmara mantém redução de sessões

Com o retorno das sessões presenciais, muitos esperavam que os trabalhos ocorressem três vezes por semana, mas não foi isso que aconteceu. Os vereadores de Rio Branco decidiram manter as sessões presenciais apenas duas vezes na semana, às terças e quintas, deixando a quarta livre. A situação foi exposta pelo vereador Emerson Jarude (MDB) na sessão desta terça-feira (10). O parlamentar foi o único a votar contra a redução do número de sessões.

Antes da pandemia, as sessões ocorriam três vezes por semana. Com a situação de emergência em saúde, os vereadores decidiram reduzir os encontros que ocorriam de forma virtual. Com o retorno das sessões presenciais, os vereadores decidiram manter o mesmo ritmo de trabalho com apenas duas sessões por semana.

A situação chama atenção já que os próprios vereadores aprovaram em junho a criação de 68 novos cargos na estrutura da Câmara. Cada vereador poderá contratar até 12 assessores. Antes, eram oito. Na época, o único vereador a votar contra a proposta de elevação de aumento de cargos comissionados foi o vereador Emerson Jarude (MDB).

“Reduzir as sessões é também reduzir a importância do trabalho desta Casa, é diminuir nossos encontros e a oportunidade de apresentar os problemas da nossa cidade, da nossa população aqui neste plenário”, criticou o vereador Emerson Jarude.