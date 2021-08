Enfermeira capota veículo na BR-317, é arremessada para fora do carro e vai parar no PS

Um grave acidente deixou a enfermeira Ana Paula dos Santos Maciel, de 30 anos, ferida no final da tarde desta terça-feira, 10, após o seu veículo capotar no km 28, da BR-317, na Estrada de Boca do Acre (AM).

De acordo com informações de populares, Ana Paula trafegava no veículo Fiat Palio, sentido Rio Branco/Boca do Acre, quando o pneu do carro estourou. Ana Paula perdeu o controle da direção e o veículo capotou, vindo a parar as margens da BR-317. Com o impacto, a enfermeira foi arremessada para fora do carro.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ana Paula ao Pronto-Socorro. Segundo o Médico do SAMU, a paciente sofreu uma luxação na clavícula esquerda e seu estado de saúde é estável.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia. O veículo, em seguida, foi removido por familiares.