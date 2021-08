Acre começa a fazer triagem de casos suspeitos da variante delta do coronavírus

O Acre vai começar a realizar triagem de casos que possam ser suspeitos de infecção pela variante delta do novo coronavírus. O Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) recebeu 400 testes para investigar os possíveis casos.

Apesar da preocupação em torno do assunto, o estado ainda não tem casos confirmados da nova variante. Quando receber um caso suspeito, o Lacen utilizará o teste e, se der positivo, deverá enviar a amostra para sequenciamento genético, que irá confirmar ou não se a cepa se trata da nova variante. O que só deve ocorrer com o envio do material ao Instituto Evandro Chagas em Belém (PA) ou instituto de tecnologia do Rio de Janeiro.

Os profissionais do Lacen ainda receberão um treinamento virtual para poderem utilizar os novos testes, que só serão usados se a Vigilância Epidemiológica obtiver amostra suspeita da variante delta.

Ainda deverá ocorrer uma reunião entre representantes do Lacen com o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no Acre e a Sesacre para decidirem como se dará o envio de amostras de casos suspeitos da nova variante no estado.