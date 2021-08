Rocha ataca promotora e diz que ação de improbidade faz parte de “jogo político”

O vice-governador Major Rocha (PSL) lamentou na noite desta segunda-feira, 9, a Ação Civil Pública (ACP) por improbidade administrativa impetrada pela promotora de justiça, Myrna Mendoza do Ministério Público do Acre (MPAC).

Na ação, a promotora pede a condenação de Rocha e da policial militar Raquel Santos de Souza Cunha em razão do vice-governador ter anulado todas as sanções impostas pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Acre a Raquel, sob o argumento de injustiça, mas sem apresentar os argumentos. O ato ocorreu em maio de 2020.

Em texto, Rocha afirmou que é “lamentável” que a promotora resolva se preocupar com a anulação de uma punição ao invés de analisar os 10 ofícios que protocolou no próprio Ministério Público relatando possíveis casos de corrupção no governo Gladson Cameli (Progressistas).

“É lamentável que a promotora Myrna, pessoa que recebeu aproximadamente 10 ofícios relatando possíveis casos de corrupção, todos até agora sem nenhuma resposta, resolva se preocupar com a anulação de uma punição injusta. Talvez a promotora não tenha conhecimento e nem saiba o que é ser perseguido, ser punido injustamente, eu sei. Pior ainda, na tentativa de consumar seu intento, qual seja, uma condenação minha por improbidade e a posterior cassação dos meus direitos políticos, usa, como justificativa, o descumprimento de uma portaria do Comandante Geral da PMAC, como se o Governador do Estado fosse subordinado ao Chefe da Polícia Militar”, argumentou.

Em outro trecho, Rocha afirmou que a iniciativa da promotora diminui o Ministério Público, mas salientou que estará à disposição para esclarecer toda a situação e que confia na isenção do Judiciário acreano.

“Conhecendo o nosso Estado, não posso deixar de mencionar que sei a origem de tal iniciativa, faz parte do jogo político. A iniciativa da promotora diminui o Ministério Público, além de avançar sobre a atuação dos Procuradores. De minha parte estarei à disposição para esclarecer toda e qualquer situação. Confio na lisura e integridade do Poder Judiciário Acreano, que saberá julgar com a devida isenção”, salientou.