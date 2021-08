Município de Feijó vacina adolescentes com 12 anos contra a Covid-19

A população do Juruá ganha nos próximos dias mais um importante reforço na área de saúde. Nesta segunda-feira, 9, chegaram à Cruzeiro do Sul os técnicos da empresa que vão instalar o novo aparelho de Raio-X da UPA Jaques Pereira Braga, localizada no Vale do Juruá. A boa notícia é que não se trata de um aparelho qualquer. O equipamento que está sendo instalado no Juruá é único da região e um dos mais modernos do país.

“É um marco para a saúde da nossa região do Juruá. Fomos contemplados, fizemos a adequação da sala. É um Raio-X digital, moderno e que vai melhorar as condições de diagnóstico de nossos pacientes”, afirma Macson Rosas, Gerente Geral da UPA de Cruzeiro do Sul.

Com os técnicos já tendo iniciado a montagem do equipamento, a expectativa é que até a próxima sexta-feira, 13, os trabalhos já estejam concluídos e o novo Raio-X já esteja em pleno funcionamento.

Nicolau destacou a importância do equipamento. “Estamos falando do que há de mais moderno nesse tipo de aparelho. Parabenizar o governador Gladson pela aquisição, mas parabenizar mesmo é a nossa população do Juruá, que é quem sai ganhando com um atendimento ainda mais rápido e com mais qualidade graças à nova tecnologia”, destaca o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).