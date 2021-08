Caixa anuncia que trabalhadores nascidos em maio já podem sacar auxílio emergencial

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) abriu nesta segunda-feira, 9, as inscrições online para o segundo semestre de 2021 em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O edital havia sido divulgado em julho pela

São ofertadas 625 vagas, 425 para Rio Branco e 200 para Cruzeiro do Sul. Há vagas para cursos de inglês, espanhol, italiano, francês, libras e português.

A pré-inscrição pode ser feita a partir das 8 horas desta segunda-feira, 9, até quarta-feira, 11 de agosto de forma on-line, somente por alunos da rede pública do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. Já a pré-matrícula com as vagas remanescentes e para o curso de libras, aberto à comunidade, ocorrem do dia 16 até às 12h do dia 17 de agosto.

Conforme o edital, as vagas disponíveis, prioritariamente, são para os alunos da rede pública do ensino fundamental do 6°ao 9° anos e do ensino médio e, extraordinariamente, para a comunidade em geral. Cursos serão ofertados de forma remota, semipresencial ou presencial devido à pandemia da covid-19.

O candidato deverá fazer a entrega da documentação logo após efetuar a pré-matrícula. Em Rio Branco o pré-inscrito ou responsável deve procurar a secretaria escolar do CEL, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque. Já em Cruzeiro do Sul, a entrega deve ser feita no Núcleo de Estudo de Línguas, no centro da cidade, no prédio do CRIE.

Link para inscrição em Rio Branco: https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/7/

Link para inscrição em Cruzeiro do Sul: https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/8/