Bolsonaro sanciona lei que transforma de times de futebol em empresas

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Na manhã desta segunda-feira, 9, o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), que conta com mais de 550 servidores, comemora 58 anos de existência e serviços prestados ao Estado. Na ocasião, o governador Gladson Cameli (Progressistas) e demais autoridades celebraram os investimentos e obras que estão sendo executadas em todo o Acre.

Segundo o Governo, o Deracre foi, ao longo dos anos, o responsável pela abertura definitiva da BR-364 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Além disso, o órgão ainda é responsável por lançar, todo ano, um programa de recuperação de ramais. O Deracre esteve à frente da construção das pontes sobre os rios Juruá, Jurupari, em Assis Brasil, Caeté e Purus.

O governador Gladson Cameli ressaltou, em seu pronunciamento, que o Deracre é responsável direto pela execução das obras. “Mais de R$ 200 milhões em obras estão sendo executadas pelo Deracre, seja na recuperação de ramais e demais serviços”, declarou.

Cameli frisou que em breve o governo deve estar anunciando mais uma grande obra de sua gestão. “Vamos anunciar a obra da Ponte do 15. A quinta ponte que vai saí do bairro 15 até a Sobral”.

Já o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, revelou que o respaldo do governo é fundamental no sucesso do trabalho do órgão. “É gratificante está à frente do trabalho e vê o produtor sendo beneficiado. Isso gera economia”, argumentou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, disse que é uma satisfação participar do evento. “É uma honra participar de uma festa de um órgão tão importante. Realmente, o Deracre está trabalhando”, disse.