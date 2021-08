Acre teve crescimento no número de empregos em 19 dos 22 municípios do estado

Dados divulgados no final de julho pelo Ministério da Economia, por meio das Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o Novo Caged, reforçam que o Brasil gerou 309.114 postos de trabalho em junho deste ano; no Acre, a situação também é animadora: de acordo com o consultor da presidência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Egídio Garó, o número é de 967 no mesmo período. O comércio de bens e serviços é o responsável, segundo a pesquisa, por 558 novos empregos.

Garó explica ainda que dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indicam que o setor criou 55,7% de todas as vagas ofertadas em junho. No Acre, apenas três municípios apresentaram redução no número de empregos: Mâncio Lima, Manoel Urbano e Xapuri.

“Todos os demais municípios acreanos apresentaram resultados positivos no mês, com destaque para Rio Branco e Sena Madureira, com 513 e 170 novas vagas disponíveis, respectivamente, e representando, 70,6% de todo o emprego formal do Estado”, afirma Garó, reiterando que, de janeiro a julho de 2021, o Acre acumula um saldo positivo de 4.677 postos de trabalho. “Números expressivos que são observados e que vêm tomando força desde o mês de maio”, diz.

Para o consultor, este é um reflexo da flexibilização dos horários, ocorrida desde maio, e por conta da liberação econômica gerada pela vacinação mais intensa. “Além dos cuidados de higiene adquiridos pelos consumidores, o distanciamento social e a diminuição dos novos casos e óbitos. Estima-se, também, que para os próximos meses, este número continue em expansão por conta da geração de emprego e renda aos trabalhadores formais”, finaliza.