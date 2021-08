Dupla em motocicleta aborda jovem em via pública e o fere com dois tiros no Belo Jardim

Nos voos sem escalas da Gol, entre Rio Branco para Cruzeiro do Sul a nossa equipe encontrou passagens por R$ 496.

A Gol lançou uma promoção dos voos sem escalas iniciados no mês de julho deste ano entre Rio Branco e Manaus. Conforme o ac24horas divulgou com exclusividade no dia 24 de julho deste ano, os voos foram retomados graças ao avanço da aplicação das doses de Covid-19 e a queda dos casos da doença. Quem for viajar em outubro entre as duas cidades encontra passagens aéreas de ida e volta por apenas R$ 463,83, valor com todas as taxas incluídas.

Nos voos sem escalas da Gol, entre Rio Branco para Cruzeiro do Sul a nossa equipe encontrou passagens por R$ 496. Nos voos para a capital acreana o valor é o mesmo para quem está em Cruzeiro do Sul. Vale destacar também as passagens aéreas de ida e volta de Rio Branco para Brasília por R$ 842. Para São Paulo o menor valor é de R$ 887, valor com todas as taxas incluídas.

De Rio Branco para a cidade do Rio de Janeiro há opções de compra das passagens aéreas por R$ 958. Além dos voos promocionais saindo de Rio Branco, neste final de semana as companhias estão com ofertas de passagens aéreas para quem está no Acre e no Amazonas. De Porto Velho para Manaus a viagem de avião poderá ser realizada por apenas R$ 483, valor com taxas.

Quem está em Manaus encontra passagens aéreas por apenas R$ 320 para a cidade de Parintins, além da promoção com destino a São Gabriel da Cachoeira a partir de R$ 435. Todas as passagens são de ida e vota e incluem as taxas de embarques.

