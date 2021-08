90% das mães do Acre que tiveram mais de um filho conseguiram amamentar a todos

O Programa Qualifica Acre chegou no começo da semana a Plácido de Castro, mais uma cidade a iniciar a formação de Vendedor, Repositor de Mercadorias e Operador de Computador no município de Plácido de Castro. Os cursos são ofertados com vagas gratuitas do Programa Qualifica Acre pactuados através da parceria entre Fecomércio, governo do Estado e prefeituras.

As aulas que acontecerão de forma presencial na Escola Elias Mansour Simão, espaço cedido pela prefeitura do município, parceira do Senac neste programa

Medidas de prevenção a pandemia foram tomadas visando garantir a segurança de orientadores educacionais e alunos durante a capacitação. “Vamos utilizar apenas 50% da capacidade máxima das salas, utilização de máscara durante as aulas, inclusive com doação dessas a alunos que não tenham ou que precisem trocar durante a aula”, explicou Carlete Oliveira, coordenadora do núcleo de educação profissional do Senac.

Com objetivo de ofertar cursos por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) o Senac Acre visa levar qualificação e aperfeiçoamento profissional por meio do Programa Qualifica Acre às pessoas necessitadas que buscam um emprego, reposicionamento profissional ou empreender a pessoas dos 22 municípios acreanos. O programa é uma iniciativa da Fecomércio em parceria com governo do Estado e prefeituras.