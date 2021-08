O pau que bate em Chico, bate em Francisco

NÃO APOSTEM em nenhum nome surpresa que possa fazer frente aos que já estão postos para a disputa do Palácio Rio Branco. Pode até surgir outro personagem, mas será mero figurante neste jogo em que o sistema será bruto.

A esquerda, depois da perda do comando do estado na eleição de 2018, vai se concentrar na candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB); um nome sem feições radicais, e com a difícil missão de derrotar o grupo que se encontra no poder. Teremos ainda como franco atirador o candidato David Hall (CIDADANIA).

O grupo que elegeu o governador Gladson Cameli se espatifou, a partir da última eleição municipal na capital. Gladson vai para a reeleição tendo como principal adversário um de seus mais fortes aliados em 2018, o senador Sérgio Petecão (PSD), que também disputará o governo.

A aliança entre ambos foi desfeita na eleição para a PMRB, quando apoiaram candidatos distintos a prefeito. O governador tem a máquina estatal e o seu carisma, como molas mais fortes da sua campanha.

O senador Sérgio Petecão (PSD) se mexe como poucos no eleitorado do andar de baixo, o que deixa o prenúncio de uma disputa acirrada.

É cedo para se traçar o perfil de um favorito, com mais de um ano para as urnas serem abertas. Seria exercer a futurologia, e a política acontece em cima de fatos do cotidiano, do que surge no decorrer da campanha. Resta esperar o jogo ser jogado.

FEUDO DO PEDRO

A CAGEACRE virou um feudo do deputado Antônio Pedro (DEM), cujos ocupantes de cargos de diretores são de sua indicação. Seu principal reduto, Xapuri, é governado pelo PT.

AVALIAÇÃO DE ADVERSÁRIOS

ALIADOS do Gladson apontam como um fato positivo de sua campanha à reeleição, não ter o apoio do prefeito Bocalom, acham que, ele não se recuperará do desgaste atual da gestão, e isso colará no senador Petecão (PSD).

CEDO PARA AVALIAÇÃO

CLARO QUE, o prefeito Bocalom não conseguiu ainda levar as ações realizadas até aqui pela sua gestão à opinião pública, só prevalecendo as pautas negativas, mas tem tempo até a eleição para se comunicar melhor e reverter.

NO AGUARDO

A PROFESSORA Márcia Bittar está na espera da filiação do presidente Bolsonaro num partido para lhe acompanhar, a sua candidatura ao Senado veio de um convite dele.

DISPUTA PELOS OSSOS

A DISPUTA de famílias pelos ossos que sobram dos açougues; a carne a 50 reais o quilo, a botija de gás a 110 reais, a gasolina a mais de 6 reais, na visão do deputado Daniel Zen (PT), são o retrato fiel do governo do presidente Bolsonaro, onde os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Pois é, e se discute o voto impresso.

SOPA NO MEL

A CANDIDATURA do deputado Jenilson Leite (PSB) a governador foi a sopa no mel para o petista Jorge Viana, que estava sendo pressionado a sair para o governo, quando o seu foco principal é a disputa do Senado.

PODE VIRAR PESADELO

DEPUTADOS estaduais cujos partidos estão com dificuldade de montar chapas próprias, sonham com o “Distritão,” mas não passará e vai terminar em pesadelo.

NEM PENSAR

PELO que leio em entrevistas, que ouço de comentários de analistas dos grandes órgãos de comunicação, a chance do “Distritão” passar no Senado é igual a zero.

ACABOU A MAMATA

COM A ELEIÇÃO do próximo ano sem as coligações proporcionais, acabou a mamata de vários partidos se juntarem, terão que correr para montar chapas próprias.

ANTRO DE BANDALHEIRAS

AS COLIGAÇÕES proporcionais eram um antro para bandalheiras, em que dirigentes de partidos pequenos se juntavam para ver quem pagava mais para entrarem nas coligações. Era um verdadeiro balcão de negócios.

CHARADA PARA SER DECIFRADA

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha tem dito com quem conversa que, vai surgir um novo nome na disputa do governo além dos já postos, mas não quer adiantar quem.

O JOGO É NA CAPITAL

CLARO QUE, os candidatos ao governo e a senador têm que ter votos em outros municípios como complemento, mas a decisão vai se dar mesmo no eleitorado da capital.

MAIS UMA BAZÓFIA

NOTICIEI mês passado no BLOG de que o vereador Emerson Jarude (MDB) tinha posto seu nome à disposição do MDB ao governo, mas foi rechaçado com a declaração do presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, que a sigla apoiaria o Gladson. Jarude volta com a bazófia.

QUANDO O ZORRO FOR PRESO

SÓ crê na candidatura do vereador Emerson Jarude a governador, quem não conhece o MDB. Boa parte da executiva regional tem cargo no governo, vão entregar? Só no dia que o Sargento Garcia prender o Zorro.

MUITO COMPETITIVA

ANDEI olhando a chapa do PSD de candidatos a deputado estadual; sem ninguém com mandato, e pelos nomes vistos, é forte e pode eleger entre dois a três deputados.

GUERRINHA SURDA

HÁ UMA GUERRINHA surda entre a vereadora Lene Petecão (PSD) e o sobrinho Pedrinho Oliveira (PSD), para ver quem da família será candidato a deputado estadual.

BEM ARTICULADA

PELAS notícias que têm chegado ao BLOG das suas andanças e reuniões, a candidatura da deputada federal Vanda Milani (PROS) ao Senado, é pedra certa na disputa.

ANTENADO COM A LUCIDEZ

O GOVERNADOR Gladson ficou antenado com a lucidez, quando se tratou de se posicionar acerca de temas polêmicos: não entrou na loucura da Cloroquina e Ivermectina (ficou com a vacina); e, defendeu a lisura das urnas eletrônicas, renegando a tolice do voto impresso.

VOTO RURAL

PERGUNTEI ontem a um experiente político, sobre qual a importância do voto rural numa eleição, na capital. E foi pragmática a resposta: “em torno de 10%, mas ocorre que nem todos vêm votar, e este percentual desaba”.

PARA NÃO FRACASSAR

O PT até aqui acenou com as candidaturas de Léo de Brito, Sibá Machado e Raimundo Angelim para Federal, mas para não repetirem o fracasso de 2018, quando não elegeram ninguém, tem que procurar mais candidatos.

CAVEIRA DE BURRA

UMA IMENSA fila de espera de cirurgias continua a ser a caveira de burro enterrada na SESACRE; não foi resolvida pelos gestores do PT em 20 anos, e continua até hoje. Não creio que a terceirização da Fundhacre resolverá.

A VOLTA DA MISSIONÁRIA

A EX-DEPUTADA FEDERAL Antônia Lúcia pode vir a ser candidata a um novo mandato à Câmara Federal pelo PSD, conversas neste sentido estão acontecendo.

POTENCIAL GRANDE

O PREFEITO Mazinho Serafim chegou a ser sondado pela cúpula do PSD para ser candidato ao Senado, por achar que tem potencial para ganhar, mas preferiu disputar uma vaga na Câmara Federal, onde pontua de favorito.

MARIVALDO MELO

O EX-PRESIDENTE DO BASA, Marivaldo Melo, é outro que pode aparecer na chapa do PSD, de candidato a Federal.

APOSTANDO NA FEDERAÇÃO

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) vê como última canarana do partido para eleger deputados, a adoção da chamada Federação, que permite a fusão de siglas. Sem isso, a barra vai pesar, pois terá que montar chapas fortes próprias à ALEAC e para a Câmara Federal.

FRASE MARCANTE

“A verdade é sempre o argumento mais forte”. (Sófocles).