Em meio a polêmicas, Gladson participa de abertura de novenário ao lado de autoridades no Juruá

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início, nesta terça-feira (3), a elaboração do Plano Plurianual de ações para o período de 2021 a 2025. O município vai realizar, entre os dias 03 a 13 de agosto, nove audiências públicas para discutir com a sociedade civil organizada as políticas públicas para o município.

Neste terça-feira (03), a primeira audiência pública ocorreu no Centro Educacional Profissional (Cedup) e contou com a participação do prefeito Zequinha Lima, do vice-prefeito Henrique Afonso, de secretários municipais e representantes do movimento comunitário.

“Nós estamos inovando desde o processo de transição quando montamos uma equipe, coordenada pelo vice-prefeito Henrique Afonso, que elaborou o relatório que passou a servir de base para todos os secretários desde janeiro deste ano. Agora, temos que elaborar nosso Plano Plurianual e, para isso, há a necessidade que a gente possa fazer o planejamento estratégico por categorias. Nessas audiências, vamos construir nosso plano baseado nas sugestões da sociedade para que, ao longo desses quatro anos, possamos fazer os investimentos de acordo com as indicações que a sociedade apresentou nesses debates que estamos promovendo”, destacou Zequinha Lima.

O presidente da União das Associação de Municipal das Associação de Moradores (Umam), afirmou que é essencial a participação popular nas audiências públicas que serão realizadas pela prefeitura.

“Essa audiência pública condiz com o nosso movimento comunitário e é de extrema importância que nós cidadãos, não apenas os líderes comunitários, mas toda população possa participar porque é onde temos a oportunidade de expor as nossas necessidades para que a gestão possa incluir nesse planejamento. É o momento de buscarmos as melhoria para nossas comunidades”, disse o presidente da Umam.