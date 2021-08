Deputado do Acre é massacrado nas redes após dizer ser contra, mas depois votar favorável à privatização dos Correios

A aprovação na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 5, do texto-base do projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios, na forma do parecer apresentado pelo relator, deputado Gil Cutrim (Republicanos-MA) gerou críticas nas redes sociais no Acre. Foram 286 votos a favor, 173 contra e duas abstenções.

Um dos criticados foi o deputado federal Jesus Sérgio (PDT), que afirmou em entrevista recente que iria votar contra a privatização dos Correios, mas nesta quinta-feira, 5, o placar do voto na Câmara revelou que o deputado votou favorável à aprovação do texto-base, que viabiliza a privatização dos Correios.

O professor de filosofia, Isaac Melo, fez críticas ao deputado e o questionou o que levou o parlamentar a mudar de ideia para votar a favor da privatização.

“O que houve, deputado, para, em tão pouco tempo, mudar de ideia? Recebeu uma revelação divina? Como vc se atreve a votar contra o patrimônio do Brasil, contra os brasileiros? Seu voto é vergonhoso, é vil, é indecente. Vc não merece representar o Acre, muito menos Tarauacá”, escreveu.

Em um post, nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 6, o deputado Jesus Sérgio (PDT) afirmou que o seu voto favorável ocorreu devido o sistema de votação ter ficado desatualizado por alguns minutos por falta de sinal de internet. O deputado ressaltou que ainda é contra a privatização dos Correios e pediu desculpas aos funcionários da empresa pelo ocorrido.

“Ao restabelecer o sinal a tela mostrava a orientação da Bancada do PDT para votar SIM, mas se tratava do item anterior que já tinha encerrado. O item que estava sendo analisado naquele momento era o mérito do Projeto de Lei. Acabei sendo induzido ao erro votando SIM, quando deveria ter votado NÃO como o PDT orientava e como sempre defendi. Apesar de meu voto não ser capaz de mudar o placar, que foi de 286 a favor da privatização e 173 contrários, como ser humano cometi um equívoco como pode acontecer com qualquer um de nós. Deus sabe da minha intenção e a Diretoria do Sindicato dos Correios no Acre, com quem me reuni algumas vezes, conhece meu compromisso com essa luta. Peço minhas sinceras desculpas aos funcionários dos Correios pelo ocorrido”, explicou.