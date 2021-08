Brasiléia inicia vacinação contra a Covid-19 para jovens de 12 a 17 anos

O governo do Acre, em uma ação inédita da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), criou um Portal de Acompanhamento do Plano de Governo. O objetivo é disponibilizar, para a sociedade, a evolução da execução das ações registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Acre apresentadas e pactuadas no decorrer da campanha eleitoral pelo governador Gladson Cameli.

O governador tem sido cobrado por deputados a cumprir compromissos de campanha. Nas últimas sessões da Assembleia Legislativa a pressão dos parlamentares é quanto ao cadastro de reserva das polícias.

A ferramenta registra 149 projetos do Plano de Governo e nove promessas de campanhas, divididos em Eixos, Programas e Projetos. O Portal, disponibilizado para a sociedade com a proposta do monitoramento do Plano de Governo, é a implementação de mais um compromisso de governo com a transparência das ações, tanto as ações que estão em execução como aquelas ainda não iniciadas.

O módulo disponibilizado no Portal da Seplag, por meio do endereço www.seplag.ac.gov.br, e com acesso em todos os portais do governo do Estado, torna a abrangência acessível para o cidadão. As secretarias vão poder visualizar quais projetos fazem parte de suas competências, o que foi realizado, o que está em andamento, a relação entre o Plano de Governo e as iniciativas do Plano Plurianual (PPA), e atualizar essas informações. Ainda será possível visualizar as evidências que comprovam as informações e a execução do projeto.

Segundo Kelly Lacerda, secretária adjunta de Planejamento e Gestão, é de fundamental importância demonstrar para sociedade o compromisso do governo com as suas ações de campanha, a transparência na demonstração dos resultados. “Se observarmos, mais de 70% dos projetos do plano de governo já foram iniciados ou entregues neste terceiro ano e no meio de uma pandemia”.

(com Agência de Notícias do Acre)