Rocha diz que Distritão passa no Senado

O vice-governador major Rocha (PSL) telefonou ontem para rebater a nota da coluna de que o Distritão proposto na Câmara Federal não passa no Senado. Rocha contraria a posição dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB) que afirmam ser impossível o Distritão ser aprovado pelos senadores. O Distritão acaba com o sistema proporcional, estabelecendo o majoritário em todos os níveis: presidente, governadores, senadores, prefeitos e vereadores, ou seja, os mais votados é que assumem os mandatos.

O Senado e a maioria das direções nacionais dos partidos vêm tentando impedir a criação do Distritão. Porém, na Câmara Federal o movimento por sua aprovação é intenso, já que favorece a reeleição da atual legislatura que encontra dificuldades nos estados para a formação de chapas em decorrência do fim das coligações proporcionais testadas na última eleição de vereadores.

De acordo com Rocha, o Distritão na Câmara será aprovado nos próximos dias, inclusive, antes da data final, que é no início de outubro (um ano antes das eleições). Quanto à resistência no Senado, será vencida pelo pacto que as duas Casas Legislativas têm. “Quanto à unificação das eleições em que os senadores teriam reduzido em dois anos seus mandatos a Câmara foi solidária”, contou. Para ele, o Distritão é o melhor sistema porque elege os mais votados satisfazendo a vontade do eleitor.

“O amigo ama em todo o tempo e na angústia é que nasce o irmão”. (Salomão, o rei Hebreu)

. O ex-prefeito de CZS, Vagner Sales (MDB), comunga com a opinião do vice-governador major Rocha (PSD) de que o Distritão passa no Senado.

. Já o senador Márcio Bittar (MDB) por telefone reafirmou que não; que o Distritão não passa no Senado nem que a vaca tussa!

. Em Brasília o impossível sempre acontece; até vaca por lá pode tossir

. O PT perdeu uma das políticas mais corretas e íntegras de seus quadros depois das eleições de 2018.

. Na verdade , a D.R. fez um verdadeiro estrago na seara petista.

. Dois candidatos ao Senado então, foi a conta!

. Mas, passado é passado, o presente é o devir ou vir a ser e o futuro nem existe.

. “No primeiro estágio o homem é estético, no segundo ético e no terceiro religioso”, (do dinamarquês Soren Kierkegaard); um sujeito bom de ler.

. No estético o ser humano é um devasso, corrupto, vive da luxúria; no segundo a consciência ética o tira do chavascal de lama e no terceiro ele almeja a pureza e a santidade.

. Ao que parece, a sociedade moderna estancou no primeiro estágio.

. Não avança!

. As sessões na Assembleia Legislativa serão presenciais na próxima semana.

. Já é hora!

. Bom dia!