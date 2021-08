Prefeitura abre série de audiências públicas para planejar ações para o município de Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Casa do Artesão e a Fundação Banco do Brasil promoveu, nesta sexta-feira (30), a terceira edição da feira Cultural e Econômica do Empreendedor de Cruzeiro do Sul. O evento marcou a entrega de equipamentos para o fortalecimento de pequenos empreendedores e serviu para apresentar o potencial do artesanato do município.

O evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, da senadora Mailza Gomes, do Presidente da Assembleia Legislativa do Acre deputado Nicolau Júnior e do representante da Fundação Banco do Brasil.

Variados tipos de produtos artesanais foram expostos na feira em tendas montadas no pátio da prefeitura pela Secretaria Municipal de Turismo. Para os artesãos que participaram, a feira é uma forma de divulgar seus produtos e firmar novas parcerias para melhorar a qualidade do trabalho.

Durante a feira, o prefeito Zequinha Lima e o representante da Fundação Banco do Brasil, Marx Wendel, entregaram máquinas e outros equipamentos para os empreendedores da Casa do Artesão.

“Nós corremos atrás desse projeto, denominado Reciclar para Viver, financiado pela Fundação Banco no valor de R$ 350 mil destinados para maquinário, curso de capacitação dos artesãos, reforma de imobiliário e equipamentos para a diretoria. O Banco do Brasil deu toda estrutura para que a gente possa ser uma associação de exemplo e que possamos acolher bem os turistas”, disse a artesã, Rosa Ribeiro.

“Já somos reconhecidos pelo trabalho que fazemos sem estrutura e agora, com esses equipamentos, vai mudar muita coisa. Vamos ampliar em mais de 50% a qualidade do nosso trabalho. Afirmou Nilma Nascimento, presidente da Associação dos Artesãos do Vale do Juruá.

O representante da Associação Banco do Brasil disse que o investimento é uma ação social para desenvolver o potencial dos empreendedores do município.

“O Banco do Brasil, por meio da Fundação Banco do Brasil, tem esse intuito de transformar para o bem a vida das pessoas. Então, esse é mais um lado social do Banco do Brasil para que a sociedade possa melhorar. Para isso viemos entregar esse projeto aqui em Cruzeiro, mas temos também projetos em Sena Madureira e estamos reforçando ainda mais esse papel do Banco do Brasil na Sociedade.

O prefeito Zequinha Lima participou da atividade acompanhado da senadora Mailza Gomes que elogiou a iniciativa do município. O prefeito disse que o objetivo é incentivar o empreendedorismo na cidade.

“Já estamos na terceira edição dessa feira e as pessoas têm participado com muita criatividade e talento. Mas hoje, queremos agradecer de forma especial a Fundação Banco do Brasil por ter conseguido financiar esse projeto para nossos artesãos para que eles possam ter um trabalho mais eficiente e com muito mais agilidade”, afirmou o prefeito.