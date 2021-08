Polícia Civil prende casal do tráfico com mais de 2 kg de cocaína em Feijó

O governador Gladson Cameli (Progressistas) viajou à Brasília, capital do país, como convidado de honra para prestigiar a posse do seu correligionário, o presidente do Partido Progressistas, Ciro Nogueira, que terá uma posse isolada no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (4).

A informação foi confirmada pela porta-voz do governo, a jornalista Mirla Miranda. Segundo ela, além da presença do chefe do executivo, outras lideranças do partido no Acre devem estar presentes no ato, como alguns prefeitos do interior que integram a sigla e a senadora Mailza Gomes.

A cerimônia de Ciro é isolada, devido a um pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, como sinal de prestígio ao universo político, de pacificação e mudança na relação com o Congresso Nacional.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e do Trabalho, Onyx Lorenzoni, não assumirão seus cargos na mesma cerimônia e sim, em datas posteriores.