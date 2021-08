Comitiva do Acre participa de jantar na casa de Ciro Nogueira com direito a Gilmar Mendes à mesa

Uma comitiva formada por políticos do Acre liderada pelo governador Gladson Cameli participou na noite desta quarta-feira, 4, de um jantar de comemoração à posse do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, como Ministro da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro. A festa que contou com a cúpula do Partido Progressista e das principais lideranças do Centrão ocorreu na mansão do novo ministro localizada em um condomínio na Asa Sul, de Brasília.

Entre as principais autoridades vistas na casa do líder do Centrão, durante “os comes e bebes do Planalto”, chamou atenção a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que discretamente compareceu e logo em seguida saiu do recinto. Políticos que viram Mendes ficaram desconfiados já que publicamente ele é um crítico do governo de Jair Bolsonaro e também por ser publicamente contra o voto impresso defendido por Bolsonaristas.

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da república, também esteve no evento marcando presença como único membro da família.

Além de Cameli, a comitiva do Acre participante da festa é formada pelo presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, o deputado Gerlen Diniz, e o secretário de governo Alysson Bestene.