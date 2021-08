Campeonato Acreano tem rodada dupla nesta quarta com transmissão ao vivo do ac24horas

Não é segredo para ninguém que a Netflix é uma das plataformas de streaming de maior sucesso em todo o mundo. Nela, é possível encontrar uma variedade de séries, filmes e documentários, inclusive, produções próprias ganhadoras de Oscar.

Além disso, para que você fique tranquilo com o conteúdo divulgado, ainda poderá escolher uma aba específica de programação infantil, assim, os seus filhos só terão acesso ao que realmente é indicado para sua idade.

Porém, muito se engana quem pensa que a Netflix é a única plataforma em que você pode ter acesso a esse tipo de conteúdo. No mercado de streaming, há uma imensidão de possibilidades para que você opte por aquela que mais se adequa a sua necessidade.

Um outro ponto muito importante, é que por mais famosa que a Netflix seja, nem sempre você encontra aquele filme ou série que você gostaria de assistir. Por isso, porque não ter mais de uma opção, não é mesmo?

Sendo assim, acompanhe agora outras opções de plataformas do mesmo segmento além da Netflix. Todas elas são pagas e algumas oferecem a opção de teste gratuito por alguns dias.

Se a grana estiver muito curta, confira uma alternativa de entretenimento, com uma seleção de sites para assistir TV online grátis, onde você vai encontrar também bons filmes e séries. Aproveite, prepare a pipoca e boa sessão!

Confira agora as principais plataformas de streaming disponíveis no país

Não é segredo para ninguém que durante muito tempo a Netflix dominou o mercado. Porém, este cenário já não é o mesmo.

Atualmente, surgiram diversos concorrentes. Acompanhe agora 8 outras plataformas de streaming que estão competindo com a Netflix:

1. Mubi

Você gosta de cinema Cult? Então esta é a plataforma ideal para você. Além de trazer uma série de filmes, você poderá acompanhar os sucessos do cinema sem nenhum tipo de anúncio.

Todos os conteúdos presentes na plataforma foram escolhidos minuciosamente, e em sua maioria, trata-se de filmes premiados.

Além disso, uma grande vantagem do Mubi é que ele permite que você faça download dos filmes em qualquer momento e independente da tela que você estiver.

Você poderá acessá-lo dos mais diferentes lugares, até mesmo nos mobile devices: Android, iPad e iPhone.

A assinatura mensal da plataforma é de R$27,90, entretanto para quem é novo assinante, é possível acompanhar tudo o que a plataforma apresenta de maneira gratuita por 30 dias.

2. Belas Artes à La Carte

Intitulado atualmente de Petra Belas Artes, o cinema Belas Artes está entre os pontos culturais mais buscados da cidade de São Paulo.

No ano de 2019, o espaço anunciou o Belas Artes à La Carte, streaming que assim como o Mubi, também traz filmes cult na plataforma.

O acervo do streaming conta com uma curadoria totalmente voltada aos fãs desse tipo de cinema, ou seja, o independente e o clássico. Além disso, garante uma lista com os principais lançamentos a cada semana.

Se você deseja assinar a plataforma, poderá escolher entre os planos mensais, por R$ 9,90 ou o plano anual de R$108,90 e tem o primeiro mês inteiramente grátis.

Um outro serviço disponibilizado pela plataforma é a possibilidade de alugar filmes individualmente.

3. UOL Play

A Uol Play chegou em 2020 contando com a Watch Brasil como a sua parceira. Na plataforma de streaming você encontra títulos de estúdios renomados, como Warner Bros, MTV, NBC, Sony Pictures e muito mais.

Algumas séries e filmes de sucesso também fazem parte da plataforma, como os clássicos Forrest Gump e Whiplash e séries como For Life e The Office.

Se você deseja ser assinante, é importante lembrar que os preços da UOL Play podem ser bem variados, levando em consideração o poder de escolha, como ter acesso somente aos conteúdos referentes à demanda, ou optar também pela programação ao vivo.

O plano mais em conta custa R$15,90 mensal. Já o combo família custa R$54,90. Em todos eles, você tem acesso a 4 telas simultaneamente, sendo assim, você pode acessar a plataforma por 4 perfis distintos. Faça um teste grátis por 7 dias.

4. Apple TV+

O Apple TV+ funciona com o aplicativo Apple TV. Com ele, é possível assistir conteúdos em uma série de dispositivos da Apple, mas você também pode ter acesso a plataforma com TVs compatíveis, assim como canais de streaming.

Se você possui algum dos aparelhos Apple, o aplicativo pode ser baixado diretamente no seu dispositivo.

Porém, caso você tenha uma Smart TV de marcas como a Samsung, LG ou outra, também é possível fazer o download e assistir à programação diretamente por sua televisão.

Com a Apple TV+ você terá acesso a uma programação repleta de filmes e séries de grande sucesso. Mesmo com algumas limitações, a plataforma ainda vale muito a pena, visto que você paga somente R$9,99.

5. Globo Play

Plataforma 100% nacional, o Globo Play é um streaming da Rede Globo de Televisão. O seu foco principal são as produções nacionais, como as novelas, seriados e programas jornalísticos que contemplam o catálogo da plataforma.

Além disso, o Globo Play conta com uma variedade de filmes e séries de sucesso, como The Good Doctor, O Maluco no Pedaço, Manifest, Todo mundo Odeia o Cris e muitos outros.

Você pode optar pelo plano que melhor se encaixa no seu bolso, a partir de R$19,90 mensais. É possível ainda optar somente pela plataforma, incluir canais ao vivo ou até mesmo fazer o combo com o Disney+.

6. HBO GO

Entre as plataformas favoritas de quem é fã de séries, o HBO GO é um dos mais mencionados. Já que a sua biblioteca conta com uma variedade de títulos premiados, como: Big Little Lies, Chernobyl, Game Of Thrones e outros.

Em junho de 2021 a plataforma será substituída pela HBO Max e incluirá em sua programação emissoras como HBO, TNT, TBS, CW, Cartoon Network e muitos outros. Ainda não foi revelado o preço da assinatura.

7. Amazon Prime Video

A plataforma de streaming Amazon Prime Video está entre as mais queridas pelo público. Isso porque, além da variedade em séries e filmes, o preço da plataforma é competitivo, custando apenas R$9,99 mensais.

Entre as séries de maior destaque que você pode encontrar na plataforma estão: Supernatural, Chaves, Two and a Half Men, o cultuado The Boys, entre muitas outras.

8. Disney+

Grande sucesso entre as principais plataformas de streaming, o Disney+ foi lançado em novembro de 2020 e chegou com força total ao Brasil. Isso porque conta com os clássicos da Disney e títulos de grande sucesso em sua biblioteca.

Dentro do catálogo do Disney+ é possível encontrar franquias Marvel e Star Wars, além dos estudos do National Geographic e produções da FOX e Pixar.

Você pode assinar a plataforma por preços a partir de R$27,90.

Agora você conhece outras opções além da Netflix, para curtir bons conteúdos, por preços competitivos e garantir um final de semana divertido com toda a sua família.

Escolha a sua e aproveite o momento!