Fã de aviação, Gladson vira criança para acompanhar tarde de aeromodelismo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou no fim da tarde deste sábado, 31, uma visita ao clube Rio Branco Aeromodelismo, localizado na estrada do Mutum, na capital, com objetivo de acompanhar as atividades e ouvir as reivindicações do grupo.

Cameli, que é fã de aviação desde sua infância, chegou ao local em seu veículo particular e acompanhado de poucos assessores e alguns seguranças. De bermuda e sapatilha, o governador com seu jeito peculiar logo ganhou a admiração dos amantes do esporte ao falar de sua coleção de aviões, em seguida recebeu das mãos de um dos representantes da equipe duas camisas personalizadas com o nome e slogan do grupo.

De acordo com um dos membros do clube, Franklin Augusto, os participantes almejam recursos, principalmente financeiros, para a realização de um evento nos dias 4 e 5 do mês de setembro. “Será um encontro de aeromodelistas. Aqui vamos entregar um ofício com as reivindicações, precisamos de tenda, cerca de proteção, som, recursos para queima de fogos, aluguel de mesa e cadeiras, alimentação e etc”, declarou.

O chefe do executivo se mostrou empolgado com a ideia e logo fez questão de dar ideias ao grupo, segundo ele, é necessário que seja feito um evento que chame atenção dos competidores que praticam o esporte há algum tempo. O gestor prometeu que no dia da exibição vai disponibilizar os dois helicópteros do governo para sobrevoar a área, além disso, ele destacou que vai doar algumas peças de aviões para os membros do clube.

Entre uma conversa e outra, o governador, sorridente, não tirava os olhos dos aviões de membros do grupo. Um deles chegou a oferecer o seu avião para que Gladson pilotasse, porém, ele não aceitou. Em um levantamento feito pela equipe, o grupo estima que deve ser gasto para a organização do encontro, algo em torno de R$ 10 mil.

Durante a festividade está prevista a participação de aeromodelistas do Estado de São Paulo e Porto Velho, e da cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Outro representante da equipe, João Vítor, entregou um ofício com tudo que será usado para a organização do encontro de aeromodelistas. O chefe do executivo garantiu a doação do valor para custeio do evento. “Sou totalmente a favor do evento, fiquem tranquilos que estarei presente no dia. Na próxima semana vou doar o valor para vocês irem adiantando as coisas”, garantiu.

O grupo Rio Branco Aeromodelismo conta com 114 participantes e 20 associados. Totalmente descontraído e à vontade com os presentes no local, Cameli posou para fotos e prometeu que no próximo fim de semana estará no clube para pilotar um de seus aviões de aeromodelismo.