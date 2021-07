Presidente do TSE recebe medalha e inaugura nova sede do TRE/AC

Na manhã desta quinta-feira, 29, foi inaugurada a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. A solenidade contou com a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Roberto Barroso, que ao lado da presidente da corte eleitoral Acreana, desembargadora Denise Bonfim, e do governador Gladson Cameli, cortaram a faixa de inauguração. O ato foi presenciado pelos chefes dos poderes do Acre e também por membros da corte eleitoral do Estado.

Com mais de 10 mil metros quadrados construídos, o novo prédio conta com 4 andares e um novo auditório onde serão realizadas as sessões do TRE. O custo inicial da obra iniciada em maio de 2017 foi de 42 milhões, mas com o passar do tempo foram necessários investimentos superiores a R$ 60 milhões.

No decorrer do ato solene, o mandatário do TSE recebeu das mãos da desembargadora Denise Bonfim a outorga da Medalha de Honra do Mérito da Justiça Acreana, a maior honraria da Justiça Eleitoral do Acre concedida a uma autoridade.

O vice-presidente do TRE e corregedor-geral, desembargador Luís Camolez, fez um resumo detalhado do currículo de Barroso e lembrou da época nem que ele foi sabatinado pelo Senado Federal após ser indicado a vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Com a palavra, o governador Gladson Cameli pediu que o ministro retornasse em breve ao Estado, salientando que o Acre não é o fim do país, mas sim o início.

Homenageado do dia, Barroso agradeceu aos cumprimentos das autoridades presentes. “Eu quero agradecer ao TRE pela homenagem. Bom é ser homenageado vivo, para impressionar os filhos e até mesmo a esposa, apesar de ser difícil. Lembro que o no casamento, o difícil são os primeiros 30 anos, depois vai engrenando”, disse o ministro.

“A democracia não é o regime político do consenso, pelo contrário, é plural”, enfatizou Barroso ao enaltecer o trabalho da Justiça Eleitoral.