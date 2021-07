Cruzeiro do Sul irá vacinar adolescentes de 12 a 17 anos

A partir de dezembro deste ano o pagamento dos servidores municipais da prefeitura de Cruzeiro do Sul será feito através do banco Santander. Visando obter maior comodidade e melhoria nos serviços bancários, a prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu um processo licitatório através de pregão eletrônico que foi vencido pelo Banco Santander. A instituição bancária está em fase de implantação na cidade. A expectativa é de que a agência seja inaugurada entre outubro e novembro e que a partir de dezembro o pagamento já seja efetuado através do Santander.

“Para gente é uma grande perspectiva, acreditamos muito no município de Cruzeiro do Sul. Este faz parte de um projeto de expansão do banco e vamos olhar para os servidores com tarifas diferenciadas, e para os consignados com boas propostas para poder entrar no município”, disse Jhonatan Nobre, gerente regional do Banco Santander.

O Prefeito Zequinha Lima explicou que a escolha da agência ocorreu através processo licitatório, tendo o servidor como prioridade. “A gente tem que procurar melhorias para os servidores. Estamos tomando uma decisão dentro da gestão ao abrir um processo licitatório, afinal são 3 mil servidores, e queremos uma contrapartida para a sociedade, com melhores serviços. Mais uma agência bancária representa investimentos na construção e contratação de servidores. Trata-se de uma referência, uma agência internacional. Entre novembro e dezembro as contas serão transferidas”, disse o prefeito.