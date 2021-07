Bittar diz que Bolsonaro fez um golaço ao nomear senador que queria realizar os ‘sonhos de Lula’

O senador e vice-líder do governo Bolsonaro no Senado Federal, Márcio Bittar (MDB) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para elogiar a decisão do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) em nomear o senador do Progressistas do Piauí, Ciro Nogueira, para o cargo de Ministro da Casa Civil.

Em um vídeo, Bittar afirmou que o presidente Jair Bolsonaro marcou um golaço ao escolher Ciro Nogueira para a Casa Civil.

“Olá Amigos! Estou aqui hoje, na presença do Ministro Ciro meu colega de Senado, fomos deputado juntos e nos reencontramos no Senado. Eu vim aqui para parabenizar e que conte comigo, esse Governo do presidente tem meu apoio, e eu acho que foi uma decisão muito acertada pela sua maturidade e equilíbrio e que irá ajudar na relação com o Senado e o Congresso”, afirmou Bittar.

A nomeação de Ciro como novo chefe da Casa Civil chama atenção, já que há três anos atrás, o senador do Piauí se associava fortemente aos ex-presidentes Lula e Dilma.

Nas eleições de 2018, Ciro Nogueira chamou abertamente Bolsonaro de “fascista” e em sua campanha afirmava que não poderia “abrir mão dos sonhos do presidente Lula de um País melhor para os brasileiros”, ao declarar apoio ao candidato petista, Fernando Haddad.