Policial do Acre bate recordes no Campeonato de Atletismo no RJ e conquista cinco medalhas

O policial civil do Acre Juriel Maia, que é atleta desde os seus 18 anos, conquistou no último final de semana cinco medalhas, quebrando recordes estadual e brasileiro, ao participar do Campeonato Estadual de Atletismo Master, realizado nos dias 24 e 25 de julho no Centro de Treinamento Deodoro, no Rio de Janeiro (RJ), com participação de vários atletas do país.

Juriel alcançou a medalha de ouro na prova dos 200m e revezamento 4×100 e 4×400. Ele também garantiu medalha de prata nos 100m e 400m. O acreano integrou a equipe CF2V, da capital fluminense, nas provas coletivas.

As conquistas não se resumiram só às medalhas, pois o atleta também estabeleceu três recordes. Nos 200m, ele marcou 23s e bateu o recorde estadual, que era 23,68s. No 4×100 e 4×400, a equipe do acreano bateu os recordes brasileiros alcançando as marcas de 45s12 e 3min37s33.

O policial, que treina nas horas vagas do serviço, é detentor de um grande histórico de vitórias e recordes. No ano passado, o atleta já teria quebrado o recorde brasileiro de Atletismo Master, no Estado de São São Paulo. No ano de 2019, em competição na China, Juriel ficou em 2º lugar nos 100 metros no World Police and Fire Games.

“Com estas conquistas, busco ser uma referência para a minha família, ao mesmo tempo que busco incentivar as pessoas à prática do atletismo e a superação dos obstáculos. Antes de participar desse campeonato, fui submetido à cirurgias e tive rompimento de músculos, mas apesar das adversidades, foi possível superar tudo e trazer essas conquistas para nosso amado Acre”, disse o atleta.

