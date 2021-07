Frente fria com ventos intensos chega ao Acre nas próximas horas

Uma onda de frio polar chega ao Acre nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, 28, atingindo inicialmente Rio Branco, Brasileia e demais municípios do vale do Rio Acre. Na sequência, os ventos intensos desta friagem avançam para o centro do estado e o vale do Juruá, onde chegarão até o fim da tarde. As informações são do meteorologista, Davi Friale.

Segundo Friale, os últimos dias deste mês de julho e os primeiros de agosto serão com noites “geladas”, cujas temperaturas mínimas, que ocorrem por volta das 5h da manhã, vão oscilar entre 9 e 11ºC, porém, com sensação térmica inferior a 6ºC para quem estiver, naquele horário, exposto aos ventos intensos da direção sudeste.

“Nesta quarta, a menor temperatura, em Rio Branco, vai oscilar entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, sendo que a máxima, ficará entre 22 e 24ºC, logo nas primeiras horas do dia. Na quinta-feira, ao amanhecer, as mínimas ficarão entre 9 e 11ºC e, as máximas, no início da tarde, entre 18 e 20ºC”, acrescentou.

Por fim, Friale destacou que nos próximos dias a umidade do ar estará extremamente baixa no Acre, com percentuais inferiores a 20%, a partir de quinta-feira, levando ao estado de alerta para a saúde humana, não se descartando a possibilidade de ficar até abaixo de 12%, o que levaria ao estado de emergência.