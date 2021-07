O povo quer mais do que o antipetismo!

Nas eleições de 2018 algumas pessoas diziam que o melhor projeto era tirar o PT do poder. O restante viria depois. E veio. Para a população, somente o antipetismo como projeto de poder é insuficiente. É necessário cuidar do estado, das cidades. Fazer obras, gerar emprego e renda. Ter educação, saúde e segurança de qualidade. Tornar a vida das pessoas bem melhor do que na época dos governos petistas. Esse é o desafio posto ao país, principalmente porque o legado positivo das gestões do PT sustenta a posição política de Lula nas pesquisas eleitorais para 2022.

No Acre, o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) percebeu esse anseio das pessoas. Tanto é que seu foco sempre foi mais na gestão da pandemia e do estado do que na política eleitoral-partidária. Com o fim da pandemia, Cameli se movimenta como pode para melhorar a economia impulsionada pelo estado, por exemplo, socorrendo empresas, pagando a folha em dia, fazendo obras, realizando parcerias com prefeituras, investindo em ramais e pontes.

Em 20 anos de poder a Frente Popular fez muito pelo Acre. Independente da corrupção política que se alastrava pelo país em função da fragmentação partidária e do presidencialismo de coalizão. O PT pagou um alto preço, mas não é cachorro morto. O erro mais grosseiro de avaliação política é achar que a população só se alimenta do antipetismo. Tudo muda o tempo todo. As eleições de 2022 jamais serão iguais às de 2018. Até a Lava Jato (que pareceria eterna acabou) e com ela a tsunami antipetista.

“Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer”. (Salomão, Prov. 23:22)

. No texto publicado na Coluna de domingo “A morte dá sentido à vida”, o rascunho foi na frente, mas foi corrigido e encaminhado novamente.

. Acontece!

. A arrogância de muitos candidatos hoje no poder se acaba na noite de cinco de outubro do ano que vem.

. Até em política, um mau acordo é sempre melhor do que uma boa briga.

. Se quiser derrotar o governador Gladson Cameli, o senador Sérgio Petecão (PSD) terá que melhorar bastante.

. Gladson resolveu fazer política também.

. E o lema é:

. “Quem comigo não ajunta, espalha”. (frase de Jesus de Nazaré)

. O vice-governador Rocha só diz que a irmã Mara poderá não ser candidata a deputada federal, mas guarda a sete chaves o cargo que ela poderá disputar.

. Pelo visto, é mais uma para o Senado.

. “Não me convidem a ir às ruas protestar ou apoiar fdp nenhum”. (Mulher na fila do banco em alto e bom som).

. Disse mais:

. “Se eu não sair para trabalhar cedo nenhum filho de um égua desses põe comida na mesa para os meus filhos”.

. O segurança interveio:

. “Calma, senhora”.

. “Calma, um c*. olha o tanto de conta que eu tenho que pagar hoje, vai pagar para mim”?

. As pessoas estão nervosas.

. Antigamente falar palavrão era mais restrito, agora é normal.

. Mas não é normal; nem tudo que parece ser é.

. Dizia minha avó, “abra do olho filho, que tu ainda vais ver cada coisa da Dindinha”.

. Está se vendo, bom dia!