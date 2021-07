Colisão entre carro e moto deixa casal ferido no Esperança

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um casal identificado como Edvilson Alves Pereira Melo, de 39 anos, e Ana Paula Pereira Melo Alves, de 36 anos, feridos na noite deste domingo, 25, no cruzamento da rua General Vieira de Melo, com a rua São Marcos, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram de acidente, Edvilson e sua esposa Ana Paula trafegavam na moto modelo Factor, de cor preta na rua São Marcos, quando o motorista do veículo modelo Pálio, de cor cinza, idoso, invadiu a preferencial e colidiu com a motocicleta. Com o impacto, Edvilson sofreu um trauma no tórax e sua esposa Ana Paula ficou com escoriações pelo corpo.

Após a colisão um casal de idosos que estava no veículo Fiat Pálio prestou atendimento ao motociclista e sua esposa, porém, enquanto ajudava o casal, um homem não identificado se aproximou dos idosos e os ameaçaram de morte. Os idosos imediatamente entraram no carro e fugiram do local, vindo a parar o veículo em via pública e entraram num motel, com medo de serem agredidos ou mortos.

Motoboys que estavam no local, quando perceberam que o casal de idosos se evadiu, perseguiram o veículo, e quebraram os vidros e amassaram a lataria do carro.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o casal ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, Edvilson sofreu um trauma no tórax e uma perfuração no pulmão. Já Ana Paula sofreu escoriações.

O local do acidente foi isolado para o trabalho de perícia. O casal de idosos foi encaminhado à Delegacia para registrar um boletim de ocorrência.