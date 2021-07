Galvez vence Ypiranga por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série D

A rodada do campeonato acreano deste sábado, 24, teve poucos gols, mas cheia de emoções e marcado por muitas faltas nos dois jogos da terceira rodada do campeonato no estádio Arena da Floresta. O primeiro jogo foi entre Andirá e Náuas, muito pegado e com poucas chances de gols, o time de Náuas de Cruzeiro do Sul venceu pelo placar mínimo de 1 a 0.

Já o jogo mais esperado envolveu o líder do campeonato, Vasco da Gama, que tentou manter a sua invencibilidade no Acreano 2021, mas perdeu ao ser batido pelo São Francisco por 2 a 1. No primeiro tempo, quem saiu vencedor foi o São Francisco ao abrir o placar com um belo gol de Santanal.

No segundo tempo, o São Francisco ampliou aos 57 com gol de Marcílio, e aos 80, o time do Vasco conseguiu descontar. Apesar da pressão nos últimos minutos, o time do Vasco não conseguiu alterar o placar.

Na tabela, quem lidera é o Atlético/AC com seis pontos, em seguida vem o Vasco com 6 pontos e em terceiro o São Francisco com 5 pontos e o G4 encerra com Humaitá somando quatro pontos.