Galvez entra em campo pela Série D; Vitória pode levar Imperador à vice liderança do grupo

O Galvez tem uma partida que pode ser considerada decisiva pelo Campeonato Brasileiro da Série D neste domingo, 25. No estádio Arena da Floresta, o Imperador recebe pela abertura do segundo turno do campeonato o time do Ypiranga, do Amapá. Na semana passada, o time acreano venceu o próprio Ypiranga jogando na casa do adversário.

A partida é decisiva exatamente porque o time do Amapá é o primeiro após a faixa de classificação dos quatro melhores com oito pontos. Se o Galvez vencer, consegue uma “gordura” de sete pontos para o Ypiranga.

A partida vai marcar a estreia do técnico Célio Ivan no comando do Galvez. Ivan já conhece o futebol acreano, já que teve passagens pelas equipes de Plácido de Castro e Rio Branco. A bola rola a partir das 15 horas no horário local.

Atlético perde e continua em último

Já o Atlético Acreano, o outro representante do estado na competição, voltou a perder ontem para o GAS (Grêmio Atlético Sampaio) por 2 a 0 em jogo disputado em Roraima.

Com apenas quatro pontos, o Galo é o lanterna do grupo e apesar de ter chances matemáticas, só um milagre levaria o time para a segunda fase. O Atlético deve cada vez mais priorizar o estadual, onde é líder com 100% de aproveitamento até agora.