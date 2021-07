Em Plácido, Gladson visita obras de ramais e entrega equipamentos para zona rural

As obras nos ramais e estradas vicinais não param no estado do Acre. Neste domingo, 25, o governador Gladson Cameli esteve em visita aos ramais Mendes Carlos/Eletra e Novo Horizonte, na zona rural de Plácido de Castro. Acompanhado de secretários de estado, representantes do legislativo federal, estadual e municipal e do prefeito da cidade, Gladson vistoriou as obras, recebeu informações sobre o andamento dos serviços e conversou com moradores e produtores da região.

O investimento nas obras de recuperação dos ramais Mendes Carlos/Eletra e Novo Horizonte, construção de nove pontes, manutenção com tapa buracos, limpeza de vias e entrega de equipamentos como motoniveladora, pá carregadeira e retro escavadeira chegam a um valor total de R$ 11.644.761,57. As melhorias e os equipamentos alcançam uma média de 20 mil pessoas e são desenvolvidas por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), com apoio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

Uma das primeiras moradoras do ramal Mendes Carlos, Maria das Graças de Souza, que mora no local há 40 anos, agradeceu as melhorias proporcionadas pelo estado. “Eu como moradora daqui, quando cheguei e vi o tamanho da obra, quase me emocionei. Nunca sonhei em ver isso aqui e agora está acontecendo. Sou muito grata por isso”, disse.

O presidente do Deracre, Petrônio Antunes, explicou que, somente no ramal Mendes Carlos, o governo trabalha na recuperação de 33 km. “Estão sendo feitas todas as drenagens, tanto das entradas de fazenda como nos pontos críticos, com reforço, sub-base e base, deixando o ramal com a largura ideal para receber transportes pesados e com uma base para aguentar de inverno a verão”, explicou.

Na ocasião, o prefeito do município, Camilo Silva, destacou a importância da obra para a comunidade, tendo em vista o número de famílias beneficiadas. “Elas vão sair do isolamento, da dificuldade no escoamento da produção, graças a esse governo. Queremos agradecer o governador por ter olhado para Plácido de Castro. São muitos os investimentos nesses sete meses de 2021”, afirmou.

Durante solenidade na Vila T da Enco, localizada no ramal Novo Horizonte, Gladson recebeu o título de cidadão placidiano e uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Plácido de Castro. “Eu fui eleito para governar o estado do acre e não governo só. Governo inclusive com os vereadores”, destacou o chefe do executivo durante discurso. Em uma de suas falas, ele garantiu a pavimentação de ruas da Vila Campinas.

A solenidade aconteceu em frente à Escola Rural Manoel Barros, que passa por processo de revitalização juntamente com a escola Flávia Pimentel, representando um investimento de mais R$ 200 mil.

Com colaboração de Elenilson Oliveira, da Agência de Noticias do Acre