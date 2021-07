Mais de 18 mil acreanos confirmam inscrição no Enem 2021

Ao todo, 18.375 pessoas tiveram as inscrições confirmadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 no Estado do Acre. Mulheres somam 11.165 inscrições e homens são 7.210. A maioria – 7.744 tem menos de 16 anos de idade. Os dados são do Ministério da Educação (MEC).

Ao menos 144 indígenas se inscreveram. Uma boa parte das inscrições, 4.566, ganhou gratuidade.

No Brasil, 3.109.762 inscritos devem participar do Enem 2021. O número corresponde ao total de participantes das duas versões do exame (impressa e digital). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou 3.040.871 inscritos para a versão em papel.

Para a modalidade digital, que teve as 101.100 vagas ofertadas preenchidas durante o período de inscrições, foram confirmados 68.891 participantes. As duas versões serão aplicadas nas mesmas datas: 21 e 28 de novembro.

A Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep garante atendimento especializado aos participantes no Enem impresso, além de 16 recursos de acessibilidade. O Enem Digital disponibilizará 6 recursos.

O cronograma do Enem deste ano pode ser acessado no portal do MEC