Cruzeiro do Sul pedirá autorização para vacinar público de 12 a 17 anos contra covid-19 ao MS

O secretário municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, Agnaldo Silva, anunciou neste sábado, 24, ao ac24horas que entrará com um pedido no Ministério da Saúde e no Governo do Acre para iniciar a vacinação contra a covid-19 para jovens de 12 a 17 no município. Na sexta-feira, 23, em mutirão de 5 horas na AABB, o município aplicou 4.503 mil doses contra a covid-19 no público de 18 anos ou mais.

Segundo o gestor, o município ainda tem em estoque mais de 15 mil doses de vacina da Pfizer para ampliar a imunização para os adolescentes. “A Pfizer é a única vacina autorizada para esse público de 12 a 17 anos, temos pouco mais de 15 mil doses dela. Assim que recebemos autorização do Programa de Imunização do governo do Estado e do Ministério da Saúde, vamos começar a vacinar os adolescentes de Cruzeiro do Sul”, destacou.

Com as 4.503 aplicadas na sexta, Cruzeiro do Sul alcança as 50 mil doses aplicadas. O município saiu na frente da vacinação sem comorbidades, para o público de 18 anos.