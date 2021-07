Universidades brasileiras integram o ranking das melhores da América Latina

De acordo com o Times Higher Education (THE), um dos rankings mais respeitados do mundo quando o assunto é avaliar instituições de ensino superior, sete universidades brasileiras são vistas como as melhores da América Latina.

A edição de 2021 classificou 177 universidades de 13 países latino-americanos e as instituições de ensino superior brasileiras foram as que mais marcaram presença com 67 universidades.

No ranking das 10 melhores universidades quatro são federais brasileiras, sendo elas: a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 5º lugar; a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 8º lugar; a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em 9º lugar; e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 10º lugar.

Além das instituições federais, outras três universidades brasileiras foram classificadas no top 10: a Universidade de São Paulo (USP) em 2º lugar; a Universidade de Campinas (Unicamp) em 3º lugar; e a PUC-Rio em 7º lugar.

O THE avalia universidades ao redor do mundo e se baseia em critérios como o ensino, a pesquisa, a transferência de conhecimento e a visão internacional.

Bolsa de estudo para ensino superior

Ingressar na faculdade é o sonho de muitos estudantes quando concluem o ensino médio. Muitos estudam bastante e tentam ingressar através dos programas de governo como o Sistema Unificado de Seleção (Sisu), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni), que tem como principal critério de seleção o uso das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além desses, existem programas de incentivo educacionais que oferecem bolsas de estudo de até 70% de desconto nas mensalidades de instituições particulares em todo país como o Educa Mais Brasil, disponibiliza, em seu site, bolsas de estudo para diversas instituições brasileiras.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil