Para quebrar paradigmas

TENHO ACOMPANHADO o trabalho da nova composição da Câmara Municipal de Rio Branco, e tem me entusiasmado, porque boa parte dos vereadores estão imbuídos do propósito de que foram eleitos para serem os fiscais do povo, e não para dizer amém e sim senhor a quem está no comando da prefeitura de Rio Branco.

Esta legislatura é bem superior à anterior, que na maior parte dos vereadores era ávida em bajulação, uma espécie de puxadinho da prefeitura de Rio Branco.

É muito bom que isso aconteça até para o prefeito Tião Bocalom, já que um vereador que critica, que aponta erros, ajuda muito mais a administração municipal do que o que fica no gabinete do prefeito dizendo que a gestão está às mil maravilhas.

Os vereadores estão dando um exemplo de liberdade política.

NÃO DISPUTA

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha (PSL) tem refutado qualquer possibilidade de disputar vaga na ALEAC, em 2022. Diz que, se for candidato será a outro posto, ou então não será candidato a nada. Não fala sobre o assunto, mas é natural que venha apoiar o Petecão.

MEGA É MAIS FÁCIL

AMIGOS POLÍTICOS costumam me perguntar sobre quem acho que será escolhido pelo governador Gladson para ser o candidato a senador na sua chapa. Minha resposta, é pronta: “é mais fácil saber os seis números da Mega”.

NÃO SERÁ CONSENSO

PESQUISA E AGLUTINAÇÃO DE APOIOS. É a tese defendida por setores palacianos para a escolha do candidato a senador na chapa do governador Gladson. O melhor nome avaliado na pesquisa, e o que tiver mais partidos o apoiando, seria o candidato único, com tudo sendo definido este ano. Esta tese jamais terá consenso.

NÃO TEM NEM COMO

COMO É QUE, uma pesquisa, que retrata um momento específico, feita este ano, pode balizar uma escolha de candidato a mais de um ano para a eleição? O que define o sucesso de uma disputa majoritária é a campanha.

A CAMPANHA É QUE DECIDE

LEMBRO que, na primeira vez que disputou a prefeitura, o Marcus Alexandre (PT) apareceu com 3,0% na pesquisa inicial, veio a campanha, e acabou se elegendo prefeito.

COISAS MAIS IMPORTANTES

DISCUSSÃO estéril, está sobre a volta da cor do fardamento antigo da PM e do quartel central. Mais importante para o comando é lutar pelo aumento do efetivo, pelo pagamento da titulação e melhoria salarial.

PUXADOR DE VOTOS

O SENADOR PETECÃO (PSD) garantiu ontem ao BLOG de que, o grande puxador de votos da chapa do PSD para a Câmara Federal será o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim. “Anote, ele será disparado o candidato mais votado a deputado federal”, pontuou Petecão. Diz ser zero a possibilidade do Mazinho não vir para o PSD.

FICA NO MDB

JÁ A DEPUTADA Meire Serafim (MDB) não deve sair do partido, por onde disputará a reeleição, mas junto com o marido, não apoiará a reeleição do governador Gladson.

NOME COM POTENCIAL

O ADVOGADO Eduardo Ribeiro definiu que será candidato a uma vaga na ALEAC pelo PSD. Seu pai, o Conselheiro do TCE, Valmir Ribeiro; e a esposa Dra. Dilza Ribeiro, já conversaram com o Petecão, e fecharam o pacote. É um jovem qualificado e de potencial eleitoral.

CHAPA COM MEL

O FATO de não aceitar candidato a deputado com mandato, a chapa do PSD tem sido um chamariz. Quem andou sondando por lá foi o ex-deputado Eber Machado.

SE FOR LEGAL, É UMA BOA MEDIDA

NÃO SEI se há embasamento legal para a secretária de Educação, Socorro Neri, pagar os terceirizados com salários atrasados diretamente. Um fato a avaliar é que os seus vínculos trabalhistas não são com o governo. A ideia é boa e prática, mas deve ser bem avaliada juridicamente.

TE CUIDA, VAGNER SALES!

ESTA manobra comandada pelo dirigente do MDB, Pádua Bruzugu e companhia, de tentar pôr o deputado federal Flaviano Melo (MDB) de vice na chapa do governador Gladson; é um golpe mortal na candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado, de formar na chapa do Cameli, porque não haveria como justificar só o MDB ocupar a chapa com os nomes a vice e a senador.

CARTA DE SEGURO

NA VERDADE, a investida seria uma carta de seguro para o deputado federal Flaviano Melo (MDB), que nas últimas eleições não teve mais a votação expressiva de outrora.

DEBAIXO DO BRAÇO

UMA FONTE SEGURA revelou ontem ao BLOG de que a senadora Mailza Gomes (PP) tem a garantia do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, de que não há a mínima chance da sua candidatura à reeleição vir ser atropelada.

DISPUTA EMOCIONANTE

A DISPUTA do Senado deve ser com capítulos emocionantes. O senador Márcio Bittar (MDB) diz que a candidatura de Márcia Bittar ao Senado não é dependente de eventual apoio do governador Gladson. E que, sua candidatura acontecerá em qualquer cenário, e trabalha na formatação de alianças partidárias.

ESTÁ NAS SUAS MÃOS

ESTÁ nas mãos do presidente Bolsonaro vetar o imoral Fundo Eleitoral de quase 6 bi. Tem dado declarações contra. Mas, isso não basta, tem de vetar e pedir aos seus amigos do “Centrão” que não derrubem o seu veto.

ENFIM, O PERU TEM UM PRESIDENTE

PEDRO CASTILLO, um esquerdista radical, enfim, foi proclamado ontem presidente do Peru. Derrota do Bolsonaro, que torceu pela candidata da direita, Keiko Fujimori. Assim, morre a ligação Pucallpa-Cruzeiro do Sul.

SABER SE AGUENTA

A SUA decisão de não ter base de apoio e nem líder na Câmara Municipal de Rio Branco, levou o prefeito Bocalon ao olho do furacão de pancadas dos vereadores. Queira o Bocalon ou não, isso lhe causa grande desgaste.

HIPÓTESE ENTERRADA

A OPINIÃO generalizada dentro da bancada federal acreana é a de que, o “Distritão” é uma hipótese enterrada em qualquer mudança da legislação eleitoral.

NÃO ESTÁ JOGANDO PARA A PLATEIA

A DEPUTADA federal Vanda Milani (PROS), tenho informação segura de que, a sua candidatura não é para jogar para a plateia e barganhar, tem conversado com prefeitos, lideranças políticas, formando um bloco, e espera contar com o apoio do governador Gladson.

AFINADO IDEOLOGICAMENTE

O DEPUTADO Roberto Duarte (MDB) deve se filiar a um dos partidos que estarão sob a órbita do senador Márcio Bittar (MDB), para ser candidato a deputado federal.

VOLTA DA CHARRETE

CASO O BOLSONARO diga que a charrete puxada a cavalo é um meio de transporte melhor do que um carro, os fanáticos que o cercam vão endossar. É o mesmo que voltar ao voto impresso. Não se conhece uma prova até hoje que mostra serem as urnas eletrônicas fraudáveis.

FICOU MAIS COMPLICADO

SEM a deputada federal Mara Rocha (PSD), de malas prontas para o PL, a chance do PSDB formar uma chapa competitiva para a Câmara Federal, vira bem diminuta.

FRASE MARCANTE

“São muitas as pessoas que gostamos, mas são poucas as que conseguem entrar em nossos corações”. (Ditado brasileiro).