Ildson manda mensagem para denunciante: “Eu sabia que não gostava de homens”

O pastor e diretor afastado da Santa Casa de Rio Branco, José Ildson Viana, denunciado por uma candidata a vaga de emprego na Unidade de Saúde por praticar assédio sexual no ambiente do trabalho, entrou em contato com a denunciante na manhã desta quarta-feira, 21, para acusá-la de distorcer as coisas.

Na mensagem enviada à vítima, Ildson Viana afirma que ela distorceu as coisas e que a “massagem” a que pediu a denunciante seria “reiki”, que é baseada na canalização da energia universal através da imposição das mãos e não uma massagem com conotação “sexual”.

“Mesmo você tendo gravado tudo e tendo todas as mensagens, eu sabia que não gostava de homens, ainda assim respeitei, só falei da possibilidade das massagens e me interessei pela reiki, ouvi sua história e contei a minha e toda minha intenção com vc sempre foi ajudar. O que você fez prejudica a minha imagem em tudo. Fique bem”, afirmou.

Na última terça-feira, 21, o ac24horas teve acesso ao teor das mensagens de WhatsApp e também a um áudio com duração de pouco mais de uma hora, onde a profissional de saúde e o diretor conversam no escritório dele.

No conteúdo, é possível perceber uma abordagem fora do comum em relação a entrevista de emprego, como por exemplo, o fato do diretor pedir uma massagem nas costas e a candidata se negar. Todo o material está sob análise da Polícia Civil que decidirá se o diretor será indiciado ou não.