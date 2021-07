Novenário de Nossa Senhora da Glória vai homenagear vítimas da Covid-19 de Cruzeiro do Sul

O Novenário de Nossa Senhora da Glória deste ano, de 5 a 15 de agosto, vai lembrar e homenagear as pessoas de Cruzeiro do Sul que morreram vítimas de Covid-19. Haverá um dia da programação específico com terço, novena e missa para os mortos e um painel dentro da Catedral que contará com nomes e fotos dos que foram à óbito pelo coronavírus. O tema deste ano do Novenário é “Maria, mãe de Deus, auxílio do povo”.

A carreata deste ano que deverá ocorrer no dia 15 de agosto, que mais uma vez substitui a Procissão, contará com 16 quilômetros de percurso com saída da Catedral Nossa Senhora da Glória e retorno para o mesmo local. Ela vai passar pelo Hospital de Campanha, onde estão internados os doentes com Covid-19, outras unidades hospitalares, e fará paradas em lugares simbólicos para bênçãos, como no Hospital do Juruá, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Maternidade, Quartel da Polícia Militar e outros lugares.

“Vamos fazer uma procissão com sentido de homenagear, e pedir proteção para as áreas de educação, saúde, segurança e trabalho. Então vamos fazer paradas em lugares pontuais”, declarou o bispo Dom Flávio Giovenale.

A organizadora do evento, Lizane Negreiros, relata que após a missa da abertura no dia 5, diariamente haverá terço, novena às 9h00 horas, 15h00,18H30 e missas às 19h30. A Feira de Artesanato em frente à Catedral será substituída pela venda de alimentos e souvenirs do Novenário, como camisetas e terços. “Pedimos que as pessoas compareçam em todas as atividades do nosso Novenário”, convida ela.

No ano passado, a expectativa da organização da carreata de Nossa Senhora da Glória, era de participação de 600 veículos, mas de acordo com a 1ª Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran do município, o evento contou com a participação de 1800 veículos (carros e motocicletas) e 10 mil pessoas, que seguiram a imagem da padroeira pela cidade, que foi levada no carro do Corpo de Bombeiros em um percurso de 6 quilômetros.