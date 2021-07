Decisão liminar impede reintegração de posse em área invadida

O advogado Cícero André, de 28 anos, foi escolhido como presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Rio Branco e da Fundação Leonel Brizola. Filiado desde 2017, o dirigente, que era vice-presidente da sigla na capital, assume o comando no lugar Jefferson Barroso, que recentemente renunciou às funções partidárias após ser exonerado do cargo de chefe de departamento que ocupava na Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), sem qualquer comunicação prévia.

Cícero conta com o apoio do deputado estadual José Luis Tchê (PDT), que é o presidente do diretório estadual do partido no Acre. “A vida orgânica do partido segue normalmente. O Cícero, como era vice-presidente, torna-se o natural sucessor para dirigir a executiva municipal. Trata-se de um quadro jovem e muito qualificado do PDT, que tem a confiança e o respeito dos filiados”, frisou.

“Fico honrado pela confiança depositada pelo Partido e pelo presidente Tchê, que me deram a oportunidade de compor a executiva do PDT que elegeu nossos três vereadores em Rio Branco no ano passado, e agora de presidir os trabalhos em Rio Branco”, disse Cícero sobre a nova missão.