Cursos de tecnologia são oferecidos gratuitamente pelo Sebrae

Em parceira com a Up Skill, empresa do ramo de capacitação profissional, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está com inscrições abertas para cinco mil vagas em cursos gratuitos na área de tecnologia.

As disciplinas são voltadas para atividades técnicas como desenvolvimento, concepção, publicação, evolução de produtos, sistemas e manutenção. Os interessados têm até o dia 5 de setembro para fazer o cadastro no site do projeto.

Mesmo a iniciativa tendo como objetivo preparar os profissionais para o mercado de trabalho na área de Tecnologia da Informação (TI), também serão ofertados cursos nas áreas de empreendedorismo, atendimento ao cliente, negócios e marketing.

De acordo com o Sebrae, os cursos gratuitos são ofertados na modalidade Educação à Distância (EAD) e capacitarão profissionais tanto em soft skills, como em hard skills, não só para empresas que desenvolvem software, bem como para qualquer tipo de empresa que precise de profissionais no setor de sistemas e computação. Além disso, também inclui os profissionais de suporte técnico de sistemas, suporte a sistemas críticos, desenvolvimento de software e outras especialidades.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil