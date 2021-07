Basa apresenta linhas de crédito para a cidade de Rodrigues Alves

O gerente do Banco da Amazônia (BASA) de Cruzeiro do Sul, Marlos Lino, apresentou à prefeitura de Rodrigues Alves e a Associação Comercial do município, o portfólio das linhas de crédito do FNO voltadas para produtor rural, microempreendedor e empreendedor individual, por meio do Programa FNO Itinerante. Participaram também da reunião os representantes do Sebrae, Jairo Negreiros e da Associação Comercial do Alto Juruá, Luiz Cunha.

Marlos explicou que o BASA é o maior banco de fomento da região e que muitas das suas linhas de crédito são voltadas para o setor agrícola, justamente a maior vocação econômica de Rodrigues Alves e colocou a instituição à disposição do setor produtivo e comercial do município.

O presidente da Associação Comercial de Rodrigues Alves, Éden Soares, agradeceu ao prefeito pelo apoio à estruturação da instituição da cidade, cedendo o espaço onde funcionará a sede da entidade. “Tem sido fundamental para o comércio local, a política de valorização dos fornecedores locais, através das compras públicas”, pontuou.

O prefeito Jailson Amorim agradeceu a disposição dos importantes parceiros e se comprometeu a viabilizar que os empreendedores locais se qualifiquem para acessarem os créditos e, assim, possam potencializar a produção e o comércio local.