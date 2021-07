Acre registra mais duas mortes e 87 novos casos de Covid-19

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para afirmar que, de acordo com um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Estado já recebeu 503.400 mil doses de vacinas da Covid-19, nos últimos sete meses.

Do montante, foram aplicadas 442.500 até esta terça-feira, 20, sendo 329.826 da primeira dose, 104.216 da segunda e 8.458 dose única. Rio Branco aplicou 217.065 doses e Cruzeiro do Sul 51.725. O governador adiantou que a gestão deverá realizar mutirões em parceria com as prefeituras para acelerar o processo de imunização. “Será um auxílio, caso as prefeituras precisem”, ressaltou.

Cameli ponderou que pretende terminar o mês de julho com boa parte da população vacinada. Segundo o gestor, a imunização é a garantia do fim da pandemia. “Quero dizer que a Covid já passou e que com as pessoas vacinadas ela não venha mais”, declarou.

Além disso, Gladson disse que está em Manaus, capital do Amazonas, em agenda institucional, para tratar da questão tributária nas fronteiras do Acre com Peru e Bolívia.

De acordo com o gestor, foi tratado com o governo Amazonense melhorias para a estrada que liga o município de Feijó, no Acre ao município do Envira, no Amazonas.

O chefe do executivo acreano deu uma boa notícia em relação a recuperação de vias públicas no estado. Conforme já anunciado, nos próximos dias será feita uma licitação para a compra de asfalto para os 22 municípios. “Serão R$ 100 milhões do pretinho, o asfalto para as nossas estradas e vias públicas. Para sairmos da lama”, concluiu.