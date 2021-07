Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar dezenas sorteadas

Pela primeira vez, alunos oriundo de escolas públicas deram início ao curso pré-Enem de forma totalmente online. A aula inaugural ocorreu no início dessa semana, no canal da Universidade Federal do Acre (Ufac) no YouTube. O público-alvo são alunos que saíram de escola pública, que cursam a 3ª série do ensino médio ou o concluíram a partir de 2017 em instituição pública de ensino.

Segundo a instituição, por conta da pandemia, o curso contará, inicialmente, com aulas remotas em ambiente virtual de aprendizagem, por meio de lives ou aulas on-line nas plataformas Google Meet e YouTube. O acesso ao material se dará pela plataforma AVA Moodle de Apoio Acadêmico. O curso poderá ser realizado no formato presencial quando as condições sanitárias de saúde pública permitirem, garantindo a segurança dos envolvidos.

A ação é organizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) e o curso será ministrado por estudantes de graduação e bolsistas de extensão da Ufac, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), com o objetivo de contribuir para que alunos de escolas públicas obtenham melhores resultados no Enem-2021.