Sem estoque para 1ª dose, Rio Branco aplica somente 2ª dose contra a Covid-19 nesta quarta

A esfera federal também foi assunto abordado no Boa Conversa, exibido pelo ac24horas na noite desta segunda-feira, 19. Na entrevista com o deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), ele analisou a atuação do presidente Jair Bolsonaro e do governador Gladson Cameli perante a pandemia de Covid-19.

Para o deputado, o presidente perdeu a oportunidade de ser o herói do país no enfrentamento da pandemia. Nicolau declarou que Bolsonaro deveria ter adotado a mesma postura de Gladson Cameli e se empenhado em buscar vacinas contra o vírus que ceifou a vida de mais de 500 mil brasileiros.

“O Gladson foi um maestro nessa pandemia e teve a responsabilidade e a inteligência de ter passado por isso tudo e não ter cometido nenhum erro como outros governadores cometeram. Defendeu uso de máscara, defendeu o lockdown naquele momento e que isso gerou muita insatisfação”, afirmou.

“Eu acho que o Bolsonaro perdeu a oportunidade de ser o cara do Brasil. Era defender o uso da máscara, ir atrás da vacina como o Gladson fez e isso era a coisa mais fácil e simples do mundo, e fez tudo isso ao contrário. Na questão da pandemia, que era o principal que estava acontecendo no mundo todo e que atingiu do miserável ao rico, então não era condição de quem tinha condição ou não, a questão era de se cuidar e ter direito a um tratamento”, acrescentou.