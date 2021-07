Povo Puyanawa recebe unidade de saúde nova e totalmente equipada em Mâncio Lima

A prefeitura de Mâncio Lima realizou, na manhã da última segunda-feira (19), a solenidade de entrega da Unidade Básica de Saúde Mário Puyanawa Mãpa, localizada na terra Indígena Puyanawa.

A Terra Indígena está localizada a 10 quilômetros do centro da cidade, com uma população de 700 indígenas. A Unidade de Saúde Mário Puyanawa Mãpa, Porte I, é ampla, moderna, toda equipada e vai oferecer mais conforto e comodidade aos profissionais de saúde e aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Fruto de emenda parlamentar da deputada federal Jéssica Sales a obra custou R$ 726 mil, recursos oriundos do Ministério da Saúde, e deverá atender a população indígena da localidade e outras comunidades próximas.

A homenagem, com o nome da UBS, foi feita ao primeiro Cacique e uma das maiores lideranças indígenas do Acre, Mário Puyanawa Mãpa, que, ao ter sua biografia lida, emocionou os presentes. O cacique Mário Puyanawa, no auge dos 77 anos, morreu no dia 20 de junho de 2020, vítima da Covid-19. Sempre foi um grande defensor das demarcações das Terras Indígenas e sempre buscou transmitir seu grande conhecimento, inclusive, no ensino da Língua Indígena, deixando um enorme legado para seu povo e toda Mâncio Lima.

A Unidade de Saúde está totalmente equipada e será gerenciada pelo Secretário Especial de Saúde Indígena, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Alto Rio Juruá. O ponto alto da festa foi uma apresentação tipicamente Puyanawa, com danças e músicas que lembram a cultura e tradições deste povo.

A inauguração da UBS Indígena contou com a presença de dezenas de autoridades, dentre elas Isaac de Souza Lima – Prefeito de Mâncio Lima, Ângela Maria Valente de Figueiredo – Vice-Prefeita, Jéssica Sales – Deputada Federal, Robson Santos da Silva – Secretário Especial de Saúde Indígena, Antônia Sales – Deputada Estadual, Renan Costa – Presidente da Câmara de vereadores de Mâncio Lima, Zeca do Pentecostes, Vereador, Joel Ferreira Puyanawa – Vereador e Cacique, José Francisco de Souza Silva Kaxinawá – Presidente do CONDISI/ARJ, Ajucilene Gonçalves Mota – Secretária de Saúde, Robson da Silva – Coordenador de Projeto do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus e Iglê Monte da Silva – Coordenadora Distrital do DSEI Alto Rio Juruá.

O que disseram:

“Estou muito feliz em estar entregando esta obra na Terra Indígena Puyanawa, uma unidade de saúde completa e equipada graças ao esforço conjunto do Vereador Joel Puyanawa e da Deputada Federal Jéssica Sales a qual eu agradeço pelo carinho e dedicação por nossa cidade. Esta é a segunda UBS construída pela minha gestão em terra indígena, com o intuito de trazer para os nossos irmãos uma saúde humanizada e de qualidade. Esta inauguração é um marco na política de atendimento à saúde de nossa cidade, estamos homenageando o saudoso cacique Mário Puyanawa que muito fez pelo seu povo”. Isaac Lima, prefeito de Mâncio Lima.

“Pra nós hoje é um dia de festa, um dia de homenagem e a continuidade do sonho do meu pai, saudoso Mário Puyanawa, que está sendo realizado. É uma satisfação ter uma UBS como esta, que vai trazer mais conforto e comodidade para a comunidade ser atendida, é uma obra construída com muitas mãos e com parcerias importantes, como a Deputada Federal Jéssica Sales e o Prefeito Isaac Lima. Teremos um espaço adequado e propício a oferecer saúde de qualidade, tanto para os parentes como para as comunidades do entorno”. Joel Ferreira Puyanawa, vereador e cacique da Terra Indígena Puyanawa.

“O principal trabalho nosso é a transparência além do orçamento recorde para 2021 na casa de R$ 1,5 bilhão podendo ser aumentado, 1.233 profissionais contratados em 2020 e mais 2 mil esse ano, um trabalho não só para os indígenas, mas, principalmente com os indígenas. Ao inaugurarmos um posto de saúde como este é a prova de que estamos no caminho certo, um trabalho feito em parceria com o governo municipal com o apoio de emenda parlamentar. Hoje, a SESAI está no dia a dia de seis mil aldeias, mais de 755 mil pessoas e, este posto de saúde, vai beneficiar cerca 705 pessoas. Estamos felizes, a SESAI permanece na manutenção do posto, tanto na estrutura física como na disponibilização de pessoas”. Robson Santos da Silva, Secretário Especial de Saúde Indígena.

“Eu saio daqui muito feliz, feliz em ver a memória desse povo sendo resgatado na pessoa do senhor Mário que partiu vitima da Covid e que não teve a oportunidade de estar conosco celebrando esse momento, um homem íntegro, que ao longo de toda sua vida foi um defensor da cultura indígena e da consolidação dos direitos do seu povo. A verdadeira política quando é usada para o bem, faz grandes transformações e, hoje é o exemplo disso, exemplo que eu defendo e vou continuar levando adiante. Gratidão ao prefeito Isaac Lima, a vice-prefeita Ângela Valente, secretários, vereadores e aos povos indígenas. Sou uma Deputada Federal municipalista, entendo que sem o apoio parlamentar, sem o apoio federal os prefeitos não conseguem realizar grandes obras e, por esse motivo, por andar em todo o Estado do Acre eu consigo acertar com minhas emendas, só para Mâncio Lima já são mais de R$ 15 milhões de emendas parlamentares, é isso que está em primeiro lugar no meu mandato e é isso que vai permanecer.” Jéssica Sales, Deputada Federal.

“O momento é de muita emoção e alegria, esse é o sentimento que paira hoje nesta terra indígena. O nome da UBS in memoriam ao nosso cacique Mário nos traz o resgate da cultura e nos lembra o grande legado que este cidadão Puyanawa deixa para sua gente. Esta obra é de um significado muito grande, a luta para a concretização deste sonho, de ter uma UBS deste porte, remete a época em que meu esposo, o ex-prefeito Luiz Helosman, governou esta cidade. Graças a Deputada Jéssica Sales estamos entregando este posto de saúde, que é padrão para todo o país, trazendo saúde humanizada e de qualidade”. Ângela Valente, Vice-prefeita de Mâncio Lima.