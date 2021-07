Homem que matou mulher com 7 facadas está sumido e pode ter sido morto por facção

Na última semana a prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizou uma oficina com os servidores que fazem parte da equipe do programa Cadastro Único (CadÚnico). Na oportunidade foi realizada uma conversa com a psicóloga da pasta, com o objetivo de promover intervenções por meio de práticas de autocuidado, visando à melhoria da qualidade de vida dos profissionais.

A psicóloga do Centro Especializado de Assistência Social (CREAS), Cinthia Sampaio, que esteve ministrando a oficina, relatou sobre a importância dos servidores se cuidarem, para que dessa forma possam ofertar um serviço de qualidade.

“É importante cuidar da saúde mental de cada trabalhador, porque nós estamos em um momento difícil, em que muitos estão sofrendo de ansiedade, com preocupações das suas casas e acabam trazendo para o seu trabalho. Então é fundamental, trabalhar a flexibilização e o trabalho em equipe, pois se o servidor estiver bem, ele vai atender bem”, frisou.

Mhaurren Sulamita, que é estagiária do Cadastro Único, destacou sobre a reflexão que a oficina trouxe. “A partir do momento que temos uma relação melhor com nossos colegas, podemos passar isso para o público também, e hoje essa oficina foi importante, porque consegui identificar pontos que preciso melhorar, e trazer ainda mais um melhor atendimento”, disse ela.

A secretária adjunta Rosa Lima endossou sobre o cuidado que é preciso ter com os servidores. “Da mesma forma que nos preocupamos com os usuários, também temos que nos preocupar com os nossos servidores, porque quando eles estão bem, o trabalho em equipe melhora e com isso aperfeiçoamos o nosso trabalho,” ressaltou

O prefeito Zequinha Lima reiterou o compromisso da gestão com os servidores públicos municipais, em busca de proporcionar sempre boas condições de trabalho. “Isso faz parte do nosso compromisso com os servidores. É importante proporcionar boas condições de trabalho para todos eles, e a área da saúde mental é um ponto fundamental. Para trabalhar bem e oferecer ajuda para população, o servidor também precisa estar bem psicologicamente, por isso estamos levando essas oficinas com nossa psicóloga para as equipes”, relatou.