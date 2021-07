Trecho da BR-364 recebe “solução definitiva” contra problemas causados por carretas, diz Dnit

Em mais uma ação integrada, as polícias Militar, Federal e Civil prenderam na tarde deste sábado, 17, dois homens, N. C. S , 28 anos, e J. C. S, 39 anos, com 148 quilos de cocaína na Estrada do Moura Piranga, em Cruzeiro do Sul (AC). A ação ocorreu no âmbito da Operação Hórus.

A investigação apontava que os homens guardavam o entorpecente na propriedade e com a ajuda de um cão farejador a cocaína foi encontrada enterrada no local. Dois carros também foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal para os demais atos legais.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Evandro Bezerra, o prejuízo para o crime é de R$ 1,6 milhões. Esta é a segunda grande apreensão de drogas em Cruzeiro do Sul esta semana. Na quinta-feira, 15, o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) composto por agentes da Polícia Militar, Federal e Civil apreenderam 115 quilos de cocaína na BR 364, com prejuízo de R$ 2,3 milhões.

Em apenas três dias, foram retirados de circulação 263 quilos de cocaína com prejuízo superior a R$ 3,9 milhões para o mundo do crime. “Um grande prejuízo para o tráfico e seguiremos com mais apreensões e prisões”, destacou Evandro Bezerra.