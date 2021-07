Recomposição do governo com Rocha, Petecão e Mazinho é possível, diz deputado

Durante entrevista concedida pelo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (PP), ao programa Boa Conversa na noite desta segunda-feira, 19, o parlamentar abordou se valeria a pena tentar uma recomposição política com os aliados que se tornaram inimigos com o decorrer dos meses.

Para ele, a tentativa de recomposição seria o mais correto. “Lutamos tanto para ganhar esse governo, tanto para a reeleição de Gladson, que apoiá-lo é o natural. Dá para combinar, é melhor sentar e conversar e tentar resolver, porque se for para briga, é pior”, disse.

Para o parlamentar, apaziguar a situação é o melhor, assim como juntar novamente todos mundo que trabalhou para eleger o atual governo.

“Fizemos um projeto político para ajudar a população do Acre e na política, tudo é possível. O interesse maior é ajudar a população e fazer com que o estado cresça”, afirmou. Para ele, é possível ainda tentar fazer uma composição com o vice-presidente Major Rocha, o senador Sérgio Petecão e o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim.