Meia Giuliano assina com o Corinthians até 2023

O meia Giuliano foi anunciado como novo reforço do Corinthians. Com 31 anos, o jogador assinou um acordo com o clube paulista até dezembro de 2023. Com 14 jogos no currículo pela seleção brasileira, ele conquistou a Libertadores em 2010 pelo Internacional. Na ocasião, Giuliano foi eleito o Melhor Jogador da competição sul-americana.

Além disso, ele vestiu a camisa de clubes europeus e da Ásia e assinou com o Timão depois de rescindir com o Istambul Başakşehir, da Turquia. Natural de Curitiba (PR), o meia também passou por Paraná, Dnipro-UCR, Grêmio, Zenit-RUS, Fenerbahçe-TUR e Al-Nassr-SAL.

O atleta, que se manifestou nas suas mídias sociais, afirmou estar muito feliz com o contrato e agradeceu o apoio dos torcedores. “Estou empolgado em meu novo clube. Agradeço ao Corinthians pela confiança e vamos juntos nesse novo desafio. Muito obrigado, Fiel torcida”, escreveu.

O Timão conseguiu superar a concorrência dos dois clubes gaúchos, Inter e Grêmio, que já fizeram parte da história de Giuliano. No seu último clube, ele chegou a participar de 32 jogos e anotar três gols.

Desde meados de 2016, o meia está fora do Brasil, após se transferir do Grêmio para o Zenit, da Rússia. No Tricolor Gaúcho, ele jogou três anos, somando 108 partidas e 18 tentos. Agora, Giuliano estará sob o comando de Sylvinho e vem para fortalecer o elenco do Timão na disputa do Campeonato Brasileiro.

